Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серебристые облака сняли в Нижнем Новгороде

Специалисты планетария объяснили главные отличия этого вида облаков.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 20 июня в Нижнем Новгороде сфотографировали серебристые облака. Снимки в своих социальных сетях опубликовали представители Нижегородского планетария. Они же рассказали об особенностях этого вида облаков.

— Серебристые облака состоят из мельчайших кристалликов водяного льда, которые формируются на метеорной пыли, — сообщается в группе Нижегородского планетария вконтакте. — Они настолько высоки, что Солнце, уйдя за горизонт для наблюдателя на Земле, всё ещё освещает их своими лучами. Облака рассеивают солнечный свет, приобретая характерный серебристый оттенок.

К слову, серебристые облака еще часто называют ночными светящимися облаками. Как правило, они возникают на высоте 85 километров от земли и видны только в сумерки. Это довольно редкое атмосферное явление, наблюдаемое только в летние месяцы.