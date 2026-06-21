В Ленинградском округе Кубани прошла специализированная ярмарка вакансий

Специализированная моноярмарка вакансий, организованная по национальному проекту «Кадры», состоялась в Ленинградском округе Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета.
Мероприятие было направлено на закрытие кадровой потребности обособленного подразделения «БТК Групп» — предприятия оборонно-промышленного комплекса. Туда требуются свыше 90 специалистов швейного производства. Для соискателей предусмотрено общежитие на территории фабрики. В ярмарке приняли участие местные жители, ищущие работу. Уточняется, что многие из них уже заполнили анкеты и получили приглашения на собеседование.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.