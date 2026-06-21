В Тюмени начался прием заявок на проект «Многодетная мама-предприниматель»

Центр «Мой бизнес» Тюменской области объявляет старт приема заявок на образовательный проект «Многодетная мама-предприниматель», сообщили в областном инвестиционном агентстве. Обучение пройдет 20−24 июля в региональном центре «Семья» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Пять дней обучения будут посвящены основам ведения бизнеса, в том числе практике и бизнес-визитам. Проект подходит многодетным мамам, которые живут в Тюменской области и готовы посещать очные занятия. Уточняется, что у участницы не должно быть зарегистрированного ИП или ООО.
В конце обучения слушательницы представят бизнес-проект экспертному жюри. Мама-предприниматель с лучшей идеей получит грант в размере 150 тысяч рублей. Отправить заявку и видеовизитку можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.