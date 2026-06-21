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В Тюмени начался прием заявок на проект «Многодетная мама-предприниматель»

Участница с лучшей бизнес-идеей получит грант в 150 тысяч рублей.

Центр «Мой бизнес» Тюменской области объявляет старт приема заявок на образовательный проект «Многодетная мама-предприниматель», сообщили в областном инвестиционном агентстве. Обучение пройдет 20−24 июля в региональном центре «Семья» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Пять дней обучения будут посвящены основам ведения бизнеса, в том числе практике и бизнес-визитам. Проект подходит многодетным мамам, которые живут в Тюменской области и готовы посещать очные занятия. Уточняется, что у участницы не должно быть зарегистрированного ИП или ООО.

В конце обучения слушательницы представят бизнес-проект экспертному жюри. Мама-предприниматель с лучшей идеей получит грант в размере 150 тысяч рублей. Отправить заявку и видеовизитку можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.