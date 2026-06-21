В Тюмени начался прием заявок на проект «Многодетная мама-предприниматель»

Пять дней обучения будут посвящены основам ведения бизнеса, в том числе практике и бизнес-визитам. Проект подходит многодетным мамам, которые живут в Тюменской области и готовы посещать очные занятия. Уточняется, что у участницы не должно быть зарегистрированного ИП или ООО.