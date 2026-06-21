В Пристени Курской области завершили 6-й этап обновления «Парка Победы»

В ходе работ вдоль тротуаров, построенных ранее, установили новые качели. Как отметили в министерстве, теперь у посетителей парка стало больше мест для комфортного отдыха. Кроме того, благодаря экономии средств для пространства приобрели скульптуру «Футболист». Фигуру установили у физкультурно-оздоровительного комплекса «Русич» при входе на местный стадион.