В Пристени Курской области завершили 6-й этап обновления «Парка Победы»

Шестой этап благоустройства «Парка Победы» завершили в поселке Пристень Курской области. Территорию преображают при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК региона.
В ходе работ вдоль тротуаров, построенных ранее, установили новые качели. Как отметили в министерстве, теперь у посетителей парка стало больше мест для комфортного отдыха. Кроме того, благодаря экономии средств для пространства приобрели скульптуру «Футболист». Фигуру установили у физкультурно-оздоровительного комплекса «Русич» при входе на местный стадион.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.