В Краснодаре подготовили новый аудиогид «Купцы, меценаты и слоны»

Туристско-информационный центр Краснодара представил новый авторский аудиогид «Купцы, меценаты и слоны». Реализация таких проектов соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации муниципалитета.
Аудиогид предлагает прогулку по одной из центральных улиц города — Мира. Начинается пешеходная экскурсия от железнодорожного вокзала «Краснодар-I», а завершается у скульптуры «Мальчик на слоне». Маршрут включает 12 ключевых точек, в числе которых дома Л. Н. Трахова, купцов Эргановых, здание гостиницы «Националь» и Свято-Екатерининский кафедральный собор.
Слушателям расскажут об истории города, архитектурных памятниках, купцах и меценатах, которые внесли свой вклад в развитие Екатеринодара. Также в ходе экскурсии можно узнать, где находилась первая станция электрического трамвая, как в Краснодаре появился слон и другие интересные факты. Маршрут составляет около 2 км, продолжительность — 1−1,5 часа. Прослушать аудиогид можно по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.