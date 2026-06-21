Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре подготовили новый аудиогид «Купцы, меценаты и слоны»

Слушателям расскажут об истории города, архитектурных памятниках и людях, внесших вклад в развитие Екатеринодара.

Туристско-информационный центр Краснодара представил новый авторский аудиогид «Купцы, меценаты и слоны». Реализация таких проектов соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации муниципалитета.

Аудиогид предлагает прогулку по одной из центральных улиц города — Мира. Начинается пешеходная экскурсия от железнодорожного вокзала «Краснодар-I», а завершается у скульптуры «Мальчик на слоне». Маршрут включает 12 ключевых точек, в числе которых дома Л. Н. Трахова, купцов Эргановых, здание гостиницы «Националь» и Свято-Екатерининский кафедральный собор.

Слушателям расскажут об истории города, архитектурных памятниках, купцах и меценатах, которые внесли свой вклад в развитие Екатеринодара. Также в ходе экскурсии можно узнать, где находилась первая станция электрического трамвая, как в Краснодаре появился слон и другие интересные факты. Маршрут составляет около 2 км, продолжительность — 1−1,5 часа. Прослушать аудиогид можно по ссылке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.