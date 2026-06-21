Калужские гребцы завоевали награды всероссийских соревнований

Представители Калужской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по гребному спорту среди спортсменов до 15 и до 17 лет, сообщили в региональном минспорте. Проведение турнира соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли с 12 по 15 июня в Липецке и собрали более 160 гребцов из 7 регионов. В состязаниях приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова из Калуги.
Победу в двойке парной праздновали Милана Романкина и Анна Приятелева (девушки до 17 лет), а также Мирослав Дудкин и Семен Кацуба (юноши до 15 лет). Серебряные медали в четверке парной завоевали девушки до 17 лет в составе Миланы Романкиной, Анны Приятелевой, Надежды Желновой и Елизаветы Дерябиной, а также юноши до 17 лет — Егор Коновалов, Даниил Солдатов, Виктор Убогов и Иван Харитошкин.
Бронзовыми призерами среди юношей стали Виктор Убогов (в одиночке), Николай Киргей и Даниил Пронин (двойка без рулевого), Рашид Горбунов (в одиночке), четверка без рулевого в составе Николая Киргея, Даниила Пронина, Матвея Жуленкова и Ивана Мукосеева, а также Рашид Горбунов и Никита Антипов (двойка парная).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.