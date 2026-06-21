Калужские гребцы завоевали награды всероссийских соревнований

Победу в двойке парной праздновали Милана Романкина и Анна Приятелева (девушки до 17 лет), а также Мирослав Дудкин и Семен Кацуба (юноши до 15 лет). Серебряные медали в четверке парной завоевали девушки до 17 лет в составе Миланы Романкиной, Анны Приятелевой, Надежды Желновой и Елизаветы Дерябиной, а также юноши до 17 лет — Егор Коновалов, Даниил Солдатов, Виктор Убогов и Иван Харитошкин.