Двое юных нижегородцев вышли в финал арктической экспедиции «Ледокол знаний»

Победители в августе 2026 года отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Как отмечают организаторы, в честь Года единства народов России впервые за историю проекта в экспедиции примут участие представители всех восьми федеральных округов страны.