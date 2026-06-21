Двое юных нижегородцев вышли в финал арктической экспедиции «Ледокол знаний»

Двое нижегородских школьников вышли в финал арктической экспедиции «Ледокол знаний». Евгений Богдашов из Заволжья и Евгений Шишкин из Нижнего Новгорода прошли в финал седьмого сезона проекта госкорпорации «Росатом», который реализуется в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.
В полуфинале на уровне Приволжского федерального округа школьники представили выступления по предложенным темам и затем прошли интеллектуальный турнир. В честь Дня России выступления полуфиналистов были посвящены передовым научным и технологическим достижениям нашей страны в сфере атомных технологий.
Работу полуфиналистов оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители атомной отрасли, региональных органов власти, образовательных и молодёжных организаций.
По итогам полуфинала были определены шесть лучших участников от ПФО. Кроме нижегородцев, в финале примут участие представители Пермского края, Республики Марий Эл и Башкортостана.
Финал состоится в конце июня в Москве. 48 участников со всей страны встретятся в командных дебатах.
Победители в августе 2026 года отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Как отмечают организаторы, в честь Года единства народов России впервые за историю проекта в экспедиции примут участие представители всех восьми федеральных округов страны.
Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован при поддержке госкорпорации «Росатом». Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одарённых детей, развитие их способностей и профориентацию.
В проекте принимают участие школьники и студенты программ среднего специального образования 14−16 лет со всего мира. За шесть сезонов участниками арктических экспедиций «Росатома» к Северному полюсу стали более 400 талантливых школьников из разных стран мира.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в Нижегородской области запустили научно-популярный маршрут «Межрегиональный научный экспресс».