Обманешься! Что строго-настрого запрещено в Кириллов день, 22 июня 2026 года

Один праздник — о страшной войне, которая не должна повториться. Другой — о внутренней войне, которую каждый ведёт с собой ежедневно. Итог один: 22 июня — день, чтобы помнить и быть. Прийти к мемориалу с гвоздикой и честно ответить себе на вопрос: а живу ли я той жизнью, которую защищали павшие? И если нет — сделать первый шаг к себе настоящему. Потому что 27 миллионов человек погибли не для того, чтобы мы прятались.