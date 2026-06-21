Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы берут золото второго тура Высшей лиги по регби‑7

Второй игровой день Высшей лиги по регби‑7 в Москве завершился яркой победой.

Второй игровой день Высшей лиги по регби‑7 в Москве завершился яркой победой волгоградского «Ротора». Сине‑голубые прошли турнирную дистанцию уверенно и целеустремлённо, подтвердив статус одной из сильнейших команд лиги.

Путь к финалу для подопечных Георгия Веливанова получился непростым. В решающей битве за первую строчку группы А «Ротор» в напряжённой схватке взял верх над «Балтийским штормом‑2» из Калининграда — 21:17. Счёт отразил всю плотность борьбы: соперники шли нога в ногу, и лишь хладнокровие и собранность волгоградцев позволили им удержать преимущество.

В полуфинале «Ротор» встретился с «Нарвской заставой» из Санкт‑Петербурга. И вновь — игра на пределе возможностей. Итог — 21:14 в пользу волгоградцев. Эта победа открыла команде дорогу в решающий матч турнира.

Финал с МГТУ им. Баумана стал настоящей проверкой характера. Столичные регбисты, оказавшись в меньшинстве, сумели занести попытку и совершили реализацию, что позволило им выйти вперёд 21:14. Казалось, времени не так много. Однако «Ротор» не дрогнул, волжане на фланге соорудили ответную атаку и сравняли счёт — 21:21.

Судьба золотых наград решилась на последних минутах встречи. Проявив высокое мастерство и умение действовать в решающие мгновения, игроки «Ротора» провели результативную атаку: Илья Бояров уйдя финтом от защитника занёс попытку. Попытка, занесённая в концовке матча, стала победной — несмотря на неточную реализацию, этого хватило для итоговой победы — 26:21.

Так «Ротор» стал победителем второго тура Высшей лиги по регби‑7.

Александр Веселовский.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше