Волгоградцы берут золото второго тура Высшей лиги по регби‑7

Финал с МГТУ им. Баумана стал настоящей проверкой характера. Столичные регбисты, оказавшись в меньшинстве, сумели занести попытку и совершили реализацию, что позволило им выйти вперёд 21:14. Казалось, времени не так много. Однако «Ротор» не дрогнул, волжане на фланге соорудили ответную атаку и сравняли счёт — 21:21.