Солисты эстрадной студии из Свердловской области стали лауреатами фестиваля

Солисты эстрадной студии «До-ми-дэнс» из города Заречного Свердловской области стали лауреатами фестиваля народного творчества «Многоликая Россия», который прошел в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Мероприятие прошло 11 июня. Ульяна Таганова, Вера Павлова и группа «Сюрприз» стали лауреатами I степени. Вера Павлова также получила специальный приз за исполнение тувинской песни «Ахой». Кроме того, Ульяна Таганова и Вера Павлова выступили 12 июня на гала-концерте фестиваля национальных культур «Уральские самоцветы» в городе Каменске-Уральском.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.