В Георгиевске на Ставрополье завершили этап благоустройства парка

Первый этап благоустройства Парка культуры и отдыха в городе Георгиевске Ставропольского края завершили в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Специалисты обновили пешеходные дорожки, выполнили монтаж дополнительного освещения, установили крытую сцену и новую входную группу. Также были обустроены колонны для будущей ротонды, доставлены новые скамейки и фотозона. На следующем этапе появятся световой фонтан, детская площадка, обновленный питьевой фонтанчик. Закончить работы планируется до 1 сентября.
В следующем году в Георгиевске планируют благоустроить сквер Защитников Отечества, этот проект стал победителем всероссийского рейтингового голосования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.