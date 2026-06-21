Дорожные указатели «Волгоград» заменят на «Сталинград»

Название «Сталинград» решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. В эти дни на въезде в город меняют указатели «Волгоград» на «Сталинград». Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.