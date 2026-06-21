Ученик Транькова и бывший хореограф Валиевой сыграли свадьбу на озере Комо

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов, выступавший в паре с Евгенией Тарасовой, и ледовый хореограф Мария Касумова сыграли свадьбу в итальянском городе Комо на берегу одноимённого озера.
Торжество прошло в кругу близких друзей-фигуристов, которые давно ждали этого события в жизни Марии и Владимира. «На свадьбе друзей Вовы и Маши. Берегите друг друга и своё “мы”. Безграничной любви вам и долгих-долгих лет вместе!» — подписали ленту из свадебных фото и видео в своих соцсетях олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Именно к Транькову, начинавшему тренерский путь, перешли после провала на ОИ в Пхёнчхане-2018 (обидное 4 место) Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кроме спортивной драмы они переживали тогда и личную — тяжёлый разрыв многолетних отношений. Но с помощью тренера сумели выстоять и на Олимпиаде в Пекине-2022 стали вице-чемпионами в личных соревнованиях. Сейчас Владимир и Женя продолжают выступать вместе в ледовых шоу. Их связывают дружба и искренняя взаимоподдержка. Мария Касумова — тоже фигуристка. Уйдя из спорта, она начала работать хореографом. В частности, ставила программы Камиле Валиевой до перехода её в тренерский штаб Этери Тутберидзе.
О романе Марии и Владимира стало известно два года назад. И вот свадьба — с романтичной фотосессией, плаванием на корабле по знаменитому озеру, традиционным танцем жениха и невесты.
Во время этого танца наступил самый трогательный момент: организаторы включили заранее записанный монолог от лица малыша, который из заметно округлившегося животика будущей мамы благодарил обоих родителей за любовь, которую они дарят ему уже сейчас. Новобрачные не могли сдержать счастливых слёз.