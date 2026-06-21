Ученик Транькова и бывший хореограф Валиевой сыграли свадьбу на озере Комо

Именно к Транькову, начинавшему тренерский путь, перешли после провала на ОИ в Пхёнчхане-2018 (обидное 4 место) Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кроме спортивной драмы они переживали тогда и личную — тяжёлый разрыв многолетних отношений. Но с помощью тренера сумели выстоять и на Олимпиаде в Пекине-2022 стали вице-чемпионами в личных соревнованиях. Сейчас Владимир и Женя продолжают выступать вместе в ледовых шоу. Их связывают дружба и искренняя взаимоподдержка. Мария Касумова — тоже фигуристка. Уйдя из спорта, она начала работать хореографом. В частности, ставила программы Камиле Валиевой до перехода её в тренерский штаб Этери Тутберидзе.