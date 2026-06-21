В Туве пьяный дебошир напал на детский лагерь, пострадали 13 человек

Инцидент произошел в ночь на 21 июня. Нападавший 2001 года рождения проник на территорию детского лагеря со стороны озера — с заднего двора базы отдыха. Он ворвался в спальный корпус и устроил дебош. По информации Telegram-канала «112», мужчина ~ «избил 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку, а также разгромил мебель»~. По словам очевидцев, в момент происшествия мужчина «едва стоял на ногах».