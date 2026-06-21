Из Приангарья поступило 46 заявок на конкурс родительских инициатив

Представители Иркутской области направили 46 заявок на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Конкурс соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в Центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
Экспертам предстоит рассмотреть более семи тысяч заявок. Конкурсные проекты могут быть по разным направлениям: патриотическое, гражданское, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, научное познание. Впервые появилась номинация, связанная с социализацией подростков из группы риска. Проекты-победители определят до 30 июня. Лучшие инициативы родительских комитетов смогут получить финансирование от 200 тысяч до двух миллионов рублей.
«Важно, что всероссийский конкурс родительских инициатив дает возможности родительским сообществам подключиться к развитию образовательных пространств и воплотить в жизнь свои идеи, в том числе — по созданию новых интересных локаций в садах, школах и колледжах», — отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
В Год дошкольного образования, которым был объявлен 2026-й, к конкурсу смогли присоединиться родительские комитеты детских садов, техникумов и колледжей. Напомним, что в 2025 году победителями конкурса стали родительские сообщества 18 школ Иркутской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.