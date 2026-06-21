Из Приангарья поступило 46 заявок на конкурс родительских инициатив

Экспертам предстоит рассмотреть более семи тысяч заявок. Конкурсные проекты могут быть по разным направлениям: патриотическое, гражданское, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, научное познание. Впервые появилась номинация, связанная с социализацией подростков из группы риска. Проекты-победители определят до 30 июня. Лучшие инициативы родительских комитетов смогут получить финансирование от 200 тысяч до двух миллионов рублей.