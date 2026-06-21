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Сыроварня в кубанском хуторе Коржи повысит эффективность работы

Пилотным направлением для улучшений выбрали линейку «Камамбер мини».

Компания «Ренард» из хутора Коржи Ленинградского района Краснодарского края стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие выбрало пилотным направлением выпуск сыра с белой плесенью «Камамбер мини» — этот продукт приносит 38,7% выручки и признан наиболее значимым для бизнеса, сообщили в районной администрации.

Вместе с экспертами регионального центра компетенций специалисты провели диагностику трех линеек («Камамбер», «Бри» и «Камамбер мини») и остановились на мини-формате из-за его маржинальности и потенциала роста. На предприятии уже сформирована рабочая группа из технологов, экономистов, инженеров и мастеров цеха. Проект охватит полный цикл: от приемки молока до отгрузки готовой продукции.

Команда определила три главных ориентира: наращивание выработки, сокращение запасов и ускорение процесса. Параллельно сотрудники проходят обучение бережливым инструментам. «Ренард» планирует завершить активную фазу преобразований до конца года, чтобы распространить успешные практики на все производственные линии.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.