Сыроварня в кубанском хуторе Коржи повысит эффективность работы

Компания «Ренард» из хутора Коржи Ленинградского района Краснодарского края стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие выбрало пилотным направлением выпуск сыра с белой плесенью «Камамбер мини» — этот продукт приносит 38,7% выручки и признан наиболее значимым для бизнеса, сообщили в районной администрации.
Вместе с экспертами регионального центра компетенций специалисты провели диагностику трех линеек («Камамбер», «Бри» и «Камамбер мини») и остановились на мини-формате из-за его маржинальности и потенциала роста. На предприятии уже сформирована рабочая группа из технологов, экономистов, инженеров и мастеров цеха. Проект охватит полный цикл: от приемки молока до отгрузки готовой продукции.
Команда определила три главных ориентира: наращивание выработки, сокращение запасов и ускорение процесса. Параллельно сотрудники проходят обучение бережливым инструментам. «Ренард» планирует завершить активную фазу преобразований до конца года, чтобы распространить успешные практики на все производственные линии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.