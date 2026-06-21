Сыроварня в кубанском хуторе Коржи повысит эффективность работы

Вместе с экспертами регионального центра компетенций специалисты провели диагностику трех линеек («Камамбер», «Бри» и «Камамбер мини») и остановились на мини-формате из-за его маржинальности и потенциала роста. На предприятии уже сформирована рабочая группа из технологов, экономистов, инженеров и мастеров цеха. Проект охватит полный цикл: от приемки молока до отгрузки готовой продукции.