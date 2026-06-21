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ФК «Пари НН» в Саранске обыграл в контрольном матче «Уфу»

Нижегородцы завершили сбор в столице Мордовии.

ФК «Пари НН» в Саранске обыграл в контрольном матче «Уфу». На финише сбора в Саранске нижегородские футболисты взяли верх над своими будущими соперниками по первой лиге.

16 июня «Пари НН» и «Уфа» в своём первом поединке разошлись миром — 2:2. А сегодня сильнее оказались нижегородцы. Они первыми пропустили после несогласованности в обороне, но ещё до перерыва новобранец волжан Глеб Пополитов мощным ударом под перекладину вогнал мяч в сетку. А ближе к концу встречи Станислав Лапинский в прыжке великолепно пробил головой — 2:1.

Команда Вадима Гаранина возвращается в Нижний Новгород, где продолжит готовиться к официальным матчам. Старт в первой лиге намечен на 11 июля.