ФК «Пари НН» в Саранске обыграл в контрольном матче «Уфу»

16 июня «Пари НН» и «Уфа» в своём первом поединке разошлись миром — 2:2. А сегодня сильнее оказались нижегородцы. Они первыми пропустили после несогласованности в обороне, но ещё до перерыва новобранец волжан Глеб Пополитов мощным ударом под перекладину вогнал мяч в сетку. А ближе к концу встречи Станислав Лапинский в прыжке великолепно пробил головой — 2:1.