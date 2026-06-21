В Новороссийске прошла Спартакиада пенсионеров

Спартакиада пенсионеров завершилась в Новороссийске Краснодарского края, сообщили в администрации города. Проведение подобных мероприятий направлено на укрепление общественного здоровья, что соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Всего в спартакиаде приняли участие более 300 пенсионеров. На протяжении двух месяцев они соревновались в 11 дисциплинах: легкая атлетика, футбол, баскетбол, шашки, шахматы, стрельба, плавание, настольный теннис, бильярд, боулинг и дартс. Торжественная церемония закрытия состоялась на стадионе «Центральный».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.