В Нижнеудинском районе Приангарья прошел летний фестиваль ГТО

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» собрал учащихся общеобразовательных учреждений Нижнеудинского района, сообщили в Министерстве спорта Иркутской области. Комплекс ГТО реализуется по государственной программе «Спорт России».
Мероприятие прошло на стадионе «Труд», его организовал Центр тестирования ГТО Нижнеудинской спортивной школы. За звание сильнейших боролись девять команд.
Участники выполняли нормативы ГТО и соревновались в эстафете с элементами комплекса. Программа состояла из пяти этапов: приседания с мячом-медболом, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, запрыгивание на тумбу, поднимание туловища из положения лежа и челночный бег.
По итогам испытаний победила команда средней общеобразовательной школы № 9, второе место заняла школа № 1, третье — команда школы села Мельница. Капитану школы № 9 вручен переходящий кубок фестиваля.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.