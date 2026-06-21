Симптомы — высокая температура: в РПН рассказали о лихорадке денге

По данным ведомства, с начала года инфекцию выявили более 44 тысяч человек. Зафиксировано 28 летальных исходов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в столице страны — городе Коломбо. В Волгограде и регионе Роспотребнадзор напоминает о необходимости учитывать эпидобстановку при планировании поездок.