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Симптомы — высокая температура: в РПН рассказали о лихорадке денге

Волгоградцев, путешествующих за пределами страны, предупредили об опасной болезни.

Жителям Волгограда в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали об ухудшении эпидемиологической ситуации на Шри-Ланке. В стране зафиксирована масштабная вспышка лихорадки денге, которая представляет опасность для туристов, планирующих поездки в тропические регионы.

По данным ведомства, с начала года инфекцию выявили более 44 тысяч человек. Зафиксировано 28 летальных исходов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в столице страны — городе Коломбо. В Волгограде и регионе Роспотребнадзор напоминает о необходимости учитывать эпидобстановку при планировании поездок.

Лихорадка денге передается через укусы комаров. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, тошноту и кожную сыпь. Заболевание может протекать тяжело и требует медицинского наблюдения.

Волгоградским туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду светлых тонов и избегать мест с высокой влажностью и стоячей водой.

При ухудшении самочувствия после возвращения из поездки необходимо обратиться к врачу и сообщить о пребывании в эндемичном регионе.

Ранее врач давала советы, как гне испортить отдых при акклиматизации.

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