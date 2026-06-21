Симптомы — высокая температура: в РПН рассказали о лихорадке денге

Жителям Волгограда в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали об ухудшении эпидемиологической ситуации на Шри-Ланке. В стране зафиксирована масштабная вспышка лихорадки денге, которая представляет опасность для туристов, планирующих поездки в тропические регионы.
По данным ведомства, с начала года инфекцию выявили более 44 тысяч человек. Зафиксировано 28 летальных исходов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в столице страны — городе Коломбо. В Волгограде и регионе Роспотребнадзор напоминает о необходимости учитывать эпидобстановку при планировании поездок.
Лихорадка денге передается через укусы комаров. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, тошноту и кожную сыпь. Заболевание может протекать тяжело и требует медицинского наблюдения.
Волгоградским туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду светлых тонов и избегать мест с высокой влажностью и стоячей водой.
При ухудшении самочувствия после возвращения из поездки необходимо обратиться к врачу и сообщить о пребывании в эндемичном регионе.
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