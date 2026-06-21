«Разбитый асфальт и старые рельсы»: как выглядит сквер на Киевской в Калининграде в ожидании благоустройства

Сквер на улице Киевской в Калининграде лидирует в голосовании за благоустройство в 2027 году. Эту территорию выбрали более 3,7 тысячи местных жителей.
Зелёная зона располагается недалеко от «Киноленда». Сейчас в сквере видны старые трамвайные пути и неровный асфальт. На некоторых участках тротуар ещё сохранился, но на других уже заметны грунт и корни деревьев.
Около остановки почти нет дорожек, ведущих к скверу. Вместо них — протоптанные тропинки, которые после дождя сильно размывает. Металлические элементы стелы, установленной в центре территории, погнулись и местами покрылись ржавчиной. Клумба вокруг монумента заросла травой.
Ранее власти обновили концепцию благоустройства сквера на Киевской. Основные изменения связаны с реконструкцией улицы. В проекте поменяли конфигурацию территории. Предполагается, что участок станет «полуостровом» и будет напрямую связан с большой зелёной зоной за кинотеатром.
Во время благоустройства территорию замостят плиткой, поставят скамейки и оборудуют освещение. Кроме того, концепция предусматривает сохранение стелы и отказ от торговых объектов. Обновлённый план обсудят с местными жителями.
Во время голосования местные жители выбирали среди 33 общественных пространств. На втором месте находится Старопрегольская набережная и прилегающая к ней территория, а на третьем — парк Ветеранов.
Ранее Зимнее озеро победило в голосовании территорий для благоустройства в 2026 году. Набережную выбрали 7 190 человек. К работам обещают приступить летом.
Текст, фото: Варвара Макарова.