Сразу две «Золотые маски» получили театры из Красноярска. Престижные награды завоевали Театр Оперы и балета, а также Красноярский музыкальный.
Торжественная церемония вручения «Золотой маски», театральной премии России, состоялась в Омске. В этом году два красноярских театра были удостоены высоких наград. Красноярский музыкальный театр одержал победу в номинации «Лучший спектакль в оперетте» с постановкой «Бой с тенью» режиссера Джеммы Аветисян. Примечательно, что спектакль не был показан московскому жюри из-за массового отравления артистов весной, однако это не помешало ему получить признание.
Вторая награда была присуждена Красноярскому театру оперы и балета за спектакль «Любить на войне», созданный по мотивам произведений Виктора Астафьева.
Отметим, красноярские театры регулярно демонстрируют высокий уровень мастерства на «Золотой маске», это подтверждается предыдущими успехами. Тот же Музыкальный театр за рок-оперу «Орел и ворон» в 2024 году завоевал три статуэтки.