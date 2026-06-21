Две «Золотые маски» получили театры из Красноярска

Торжественная церемония вручения «Золотой маски», театральной премии России, состоялась в Омске. В этом году два красноярских театра были удостоены высоких наград. Красноярский музыкальный театр одержал победу в номинации «Лучший спектакль в оперетте» с постановкой «Бой с тенью» режиссера Джеммы Аветисян. Примечательно, что спектакль не был показан московскому жюри из-за массового отравления артистов весной, однако это не помешало ему получить признание.