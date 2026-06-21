В Москве в день летнего солнцестояния продолжительность светового дня составит более 17,5 часа

В воскресенье, 21 июня, в Северном полушарии Земли наступает астрономическое лето — день летнего солнцестояния. В Москве продолжительность светового дня достигнет своего годового максимума и составит 17 часов 33 минуты, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«В день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наивысшую точку над горизонтом в Северном полушарии. В течение нескольких дней до и после этого момента высота полуденного солнца и продолжительность дня практически не меняются — светило словно застывает в зените, что и дало название этому явлению. Начиная со следующей недели световой день в столичном регионе начнет постепенно убывать», — пояснили специалисты учреждения.
В связи с астрономическим событием столичные парки и культурные площадки подготовили тематические программы. На смотровой площадке Воробьевых гор и в ландшафтном парке «Зарядье» организованы открытые лектории по астрономии и вечерние наблюдения за небесными телами через телескопы. В самом Московском планетарии в воскресенье пройдут дополнительные полнокупольные показы научно-популярных фильмов, посвященных исследованию Солнечной системы.
Ранее в столичном метеобюро сообщили, что в воскресенье в Москве ожидается комфортная малооблачная погода без осадков с температурой воздуха до плюс 23−25 градусов, что обеспечит благоприятные условия для наблюдения за астрономическими объектами в вечернее время.