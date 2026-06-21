В Москве в день летнего солнцестояния продолжительность светового дня составит более 17,5 часа

«В день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наивысшую точку над горизонтом в Северном полушарии. В течение нескольких дней до и после этого момента высота полуденного солнца и продолжительность дня практически не меняются — светило словно застывает в зените, что и дало название этому явлению. Начиная со следующей недели световой день в столичном регионе начнет постепенно убывать», — пояснили специалисты учреждения.