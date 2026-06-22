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Мэр Самары Носков поздравил всех причастных с Днем медработника

Иван Носков пожелал самарским медработникам здоровья, сил и профессионального роста.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самары Иван Носков поздравил всех причастных с Днем медицинского работника. Он отметил высокий уровень профессионализма и лучшие человеческие качества представителей профессий этой сферы.

«Поздравляю всех, кто ежедневно лечит, спасает, возвращает к жизни своих пациентов. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Желаю всем медикам крепкого здоровья, сил, профессионального роста, благополучия и простого человеческого счастья», — написал мэр в своем канале МАХ.

Отдельно Носков обратил внимание на то, что сейчас многие врачи еще и рискуют жизнью, работая на передовой СВО. Он уверен, что мужеству, бесстрашию и верности служебному долгу нужно учиться у военврачей.

Напомним, хирург из Самары спас в полевых условиях бойца СВО со сквозным ранением сердца от верной смерти.