Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финский залив выпустили 250-го спасенного тюленя

Юбилейным выпускником Центра реабилитации морских млекопитающих стал серый тюлень Лебяжик.

Источник: пресс-служба Смольного

В Финский залив выпустили 250-го тюленя, прошедшего реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих в Репино. Первый в этом году выпуск ластоногих состоялся 20 июня на побережье Финского залива.

В естественную среду обитания вернулись три серых тюленя — самка Пасха и два самца, Сестрик и Лебяжик. Все животные успешно прошли курс восстановления и набрали необходимый для самостоятельной жизни вес, это более 40 килограммов.

— Работа на одном из очень важных направлений в сфере экологии в Петербурге ведется давно и на системной основе. Наш проект доказал свою эффективность. Уникальный опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы лег в основу создания реабилитационных центров для морских млекопитающих в России, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Юбилейным выпускником стал тюлень Лебяжик, которого нашли в поселке Лебяжье. За время реабилитации он набрал около 60 килограммов веса. Вместе с ним на свободу отправились самка Пасха, найденная в пасхальные дни, и Сестрик, которого обнаружили ослабленным у берегов Сестрорецка.

Центр спасения морских млекопитающих работает при поддержке петербургского Водоканала. Основанный почти 20 лет назад Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, лечением и возвращением в природу краснокнижных ластоногих Балтийского региона.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше