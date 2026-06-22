В Финский залив выпустили 250-го спасенного тюленя

— Работа на одном из очень важных направлений в сфере экологии в Петербурге ведется давно и на системной основе. Наш проект доказал свою эффективность. Уникальный опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы лег в основу создания реабилитационных центров для морских млекопитающих в России, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.