Школьники из Самарской области стали лауреатами экологического форума

Учащиеся Восточной школы Самарской области вошли в число победителей регионального этапа V Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей — 2026», сообщили в региональном министерстве образования. Мероприятие реализуется по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Форум нацелен на воспитание бережного отношения к природе у детей и подростков, поощрение их участия в творческой и волонтерской деятельности. Ребята затронули актуальные темы, посвященные проблеме изменения климата и последствиям для природы и людей, а также способам адаптации к ним. Дети продемонстрировали простые и оригинальные пути их решения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.