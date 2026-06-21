Школьники из Самарской области стали лауреатами экологического форума

Форум нацелен на воспитание бережного отношения к природе у детей и подростков, поощрение их участия в творческой и волонтерской деятельности. Ребята затронули актуальные темы, посвященные проблеме изменения климата и последствиям для природы и людей, а также способам адаптации к ним. Дети продемонстрировали простые и оригинальные пути их решения.