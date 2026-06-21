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Сборная Подмосковья выиграла всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В финале команда обошла атлетов из Сибирского федерального округа со счетом 8:2.

Источник: Национальные проекты России

Сборная Московской области заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Турнир прошел 11−12 июня в Уфе при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Состязания организовали в формате матчевых встреч «стенка на стенку». В финале сборная Подмосковья обыграла команду Сибирского федерального округа со счетом 8:2. Бронзовые медали завоевала команда Республики Башкортостан, победившая в матче за третье место сборную Самарской области. За команду Московской области выступали атлеты из разных спортивных школ региона, в том числе из Красногорска, Подольска и Коломны.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.