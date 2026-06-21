В Арске Республики Татарстан построят новое здание детской школы искусств

Первый этап строительства запланирован на 2026−2027 годы. Уточним, что у школы уже есть здание, расположенное по улице Галактионова. Там в 2022 году провели капремонт. Появление нового корпуса ДШИ, в свою очередь, позволит значительно расширить возможности для обучения и творческого развития детей.