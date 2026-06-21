В Арске Республики Татарстан построят новое здание детской школы искусств

Новое здание детской школы искусств (ДШИ) построят в Арске в Республике Татарстан, сообщили в управлении культуры исполнительного комитета Арского муниципального района. Работы проводят при поддержке национального проекта «Семья».
Первый этап строительства запланирован на 2026−2027 годы. Уточним, что у школы уже есть здание, расположенное по улице Галактионова. Там в 2022 году провели капремонт. Появление нового корпуса ДШИ, в свою очередь, позволит значительно расширить возможности для обучения и творческого развития детей.
В строящемся здании оборудуют концертный зал на 84 места, компьютерный, вокально-хоровой и хореографические классы, библиотеку, кабинеты живописи, теории музыки и фортепиано. Также в новом корпусе дети смогут практиковаться в игре на гитаре, саксофоне и аккордеоне. Учреждение оснастят всем необходимым оборудованием и мебелью. Сейчас строители занимаются гидроизоляцией фундамента и кладкой стен.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.