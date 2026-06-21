Во сколько обойдутся родителям выпускников прощальные вечера со школой

А вот в Хабаровске с гардеробом чаще не заморачиваются. На маркетплейсах идет распродажа платьев на выпускной. Можно и за 1,5 тысячи купить. Либо взять посолидней тысяч за десять. На ноги предпочитают кроссовки — дешево и комфортно. Попробуй ночь протанцуй на каблуках! «Сборы на выпускной обошлись в пять тысяч, у нас мальчик, — рассказала мама Наталья Викторова. — Не стали покупать дорогую одежду. Молодежь редко носит деловые костюмы. На ресторан сдали 19 тысяч. Это за сына и меня. Папа останется дома — из экономии». Рестораны — удовольствие дорогое. И некоторые школы решили обойтись без них. «Наш класс отправится на природу. Главное — пообщаться, сказать учителям спасибо за терпение. Поездка на турбазу обойдется в 8 тысяч. И не надо покупать костюмы», — советует Елена Демидова.