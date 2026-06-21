Во сколько обойдутся родителям выпускников прощальные вечера со школой

Подготовка к прощальному балу со школой в самом разгаре. Времени осталось мало, и родители живут в режиме цейтнота. Не все, конечно. Многие готовиться начали месяца за два-три. Корреспонденты «РГ» узнали, сколько в этом году все это стоит и какие льготы предоставляют выпускникам в регионах.
В Ростове-на-Дону к выпускному вечеру готовятся, как к королевскому балу. И тут некоторые родители готовы на любые расходы. «Почему-то все думают, что мальчика одеть дешевле, — говорит мама выпускника Седа Казарян. — Мы намерены приобрести костюм за 28 тысяч. Еще и рубашку, и туфли». Итого 38 тысяч. Впрочем, не все настроены на такие траты. «Наш сын на выпускной решил явиться в кедах и в безразмерном балахоне. Еле уговорили, — говорит мама Марина Мирошниченко. — Купим костюм за 15 тысяч. Пригодится потом. Барбершоп обойдется в 1,5 тысячи. Туфли в пять. Итого 21,5 тысячи».
Костюмы для юношей в кемеровских магазинах, если хорошо поискать, можно найти за 18−20 тысяч рублей. А бальные платья для девушек все чаще берут напрокат либо заказывают на маркетплейсах. Это и проще, и дешевле, чем в салонах или ателье. «Пошив будет стоить от 15 тысяч, плюс не меньше пяти уйдет на ткань и фурнитуру», — пояснила портниха Алина. И это только затраты на наряды.
С самим балом будет значительно дороже. Как рассказали «РГ» родственники кемеровских выпускников, в одной из школ города на бал собирают по 120 тысяч рублей с ученика. В эту сумму входят оплата услуг фотографа, оформления альбома, заказа банкета с аниматорами, затраты на подарки педагогам и руководству школы. К слову, хрустальные вазы им давно не дарят, распространенный вариант — сертификаты на ювелирные изделия, косметику и парфюмерию, бытовую технику. Случается, преподносят классному руководителю турпутевку на море.
В Якутии балы скромнее. В среднем родители скидываются по 20−30 тысяч. Подарки и фотоальбомы идут отдельным «чеком». В среднем наряд выпускника обходится от 15 тысяч рублей, верхний предел, понятно, не ограничен. Он зависит от возможностей родителей.
В Башкирии они в среднем только на наряд и создание образа выделяют 35 тысяч рублей, показал опрос интернет-сервиса по размещению объявлений о продаже товаров и услуг. При этом 26 процентов готовы потратить больше. Но с макияжем для девушек в 35 тысяч явно не уложишься. По словам стилиста Елены Алексеевой, в среднем цена образа обойдется в 16−20 тысяч рублей. А на сам праздник потребуется в среднем еще 29 тысяч. Итого: 54−84 тысячи.
В магазинах Пензы цена эксклюзивного наряда от 21 тысячи и достигает 80 тысяч. В масс-маркете или в маркетплейсах — гораздо дешевле: за 10−12 тысяч, туфли — за 3−5 тысяч. Для юношей бюджетный вариант — от 15 до 22 тысяч, премиальный — до 60 тысяч.
В Хабаровске хорошим подспорьем для родителей старшеклассников стал единый городской выпускной бал. Участие в нем — бесплатное.
А вот в Хабаровске с гардеробом чаще не заморачиваются. На маркетплейсах идет распродажа платьев на выпускной. Можно и за 1,5 тысячи купить. Либо взять посолидней тысяч за десять. На ноги предпочитают кроссовки — дешево и комфортно. Попробуй ночь протанцуй на каблуках! «Сборы на выпускной обошлись в пять тысяч, у нас мальчик, — рассказала мама Наталья Викторова. — Не стали покупать дорогую одежду. Молодежь редко носит деловые костюмы. На ресторан сдали 19 тысяч. Это за сына и меня. Папа останется дома — из экономии». Рестораны — удовольствие дорогое. И некоторые школы решили обойтись без них. «Наш класс отправится на природу. Главное — пообщаться, сказать учителям спасибо за терпение. Поездка на турбазу обойдется в 8 тысяч. И не надо покупать костюмы», — советует Елена Демидова.
И не стоит забывать, что есть прокат выпускных платьев, напоминает крымский дизайнер одежды Алена Ершова. На полуострове, по ее словам, на сутки вечернее платье обойдется в 5−10 тысяч рублей, а коктейльное: 3−7 тысяч. «Некоторые бутики отдают наряды за эту цену на двое суток, — рассказала Алена. — Пошив обойдется примерно 20−27 тысяч».
Десять тысяч на праздник.
Хорошим подспорьем для родителей в Хабаровске стал единый городской праздник в спортивно-зрелищном комплексе. Для выпускников участие в нем бесплатное.
Кузбасским старшеклассникам из малообеспеченных семей выплатили по 10 тысяч рублей на подготовку к выпускному. Эту социальную меру сохранили, несмотря на дефицит бюджета угольного региона.
Во многих салонах Якутска есть скидки 10−20 процентов на прически, маникюр и макияж для выпускниц. А в Ростове-на-Дону некоторые магазины объявили, что при покупке трех вещей сделают для выпускников скидку в 10 процентов.