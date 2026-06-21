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В новый жилой комплекс на улице Демьяна Бедного в Москве заселили 140 семей

Они переехали в просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой.

Новоселье в столичном жилом комплексе, расположенном по улице Демьяна Бедного, отпраздновали 140 семей, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. Возведение домов отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Двухсекционный жилой комплекс на улице Демьяна Бедного, дом 22А, рассчитан на 246 просторных квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превышает 12 тысяч квадратных метров», — сказал Владислав Овчинский.

В холлах комплекса установлены лифты, предусмотрены помещения для колясок и комнаты для консьержей. На придомовой территории есть зоны отдыха, спортивные и детские площадки. В шаговой доступности расположены станция метро «Народное Ополчение», поликлиника, корпус школы имени А. С. Пушкина, сквер «Колобок». Первые этажи в жилом комплексе предназначены для магазинов, аптек, кафе и других предприятий сферы услуг.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.