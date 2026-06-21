В новый жилой комплекс на улице Демьяна Бедного в Москве заселили 140 семей

В холлах комплекса установлены лифты, предусмотрены помещения для колясок и комнаты для консьержей. На придомовой территории есть зоны отдыха, спортивные и детские площадки. В шаговой доступности расположены станция метро «Народное Ополчение», поликлиника, корпус школы имени А. С. Пушкина, сквер «Колобок». Первые этажи в жилом комплексе предназначены для магазинов, аптек, кафе и других предприятий сферы услуг.