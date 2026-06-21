Спортсмены из Краснодара взяли 17 медалей на турнире по кекусинкай-карате

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 6 города Краснодара завоевали 17 медалей на международном турнире по кекусинкай-карате Asia Open Cup 2026, сообщили в администрации столицы Кубани. К участию в таких масштабных соревнованиях отечественных атлетов готовят в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
Турнир состоялся в Армении. В его программу вошли Кубок Азии среди мужчин и женщин и первенство Азии среди спортсменов в возрасте 10−17 лет. В общей сложности эти состязания собрали около 500 человек из 23 стран.
Краснодарские спортсмены завоевали 10 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Победителями стали Богдан Грик, Давид Шакарян, Дмитрий Братчик, Артем Трофимов, Эдгард Григорян, Артем Деменко, Елизавета Колосова, Дарья Шалмеева, Виолетта Савельева и Богдан Бородин. Серебро досталось Роману Савельеву, Екатерине Янзуваевой, Тимуру Шуенбекову и Артему Скоробогацкому. Бронзу же завоевали Иван Ребежа, Даниил Мурзин и Михаил Махлаев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.