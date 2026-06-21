Волгоградскую черешню проверили в лаборатории

Ранее сообщалось, что из-за дождливой и прохладной весны в этом году часть садоводов не досчитается абрикосов, вишни и черешни. Так, в начале июня стоимость килограмма черешни в Волгограде, в основном привозной, была от 500 рублей. В настоящее время цена на эту ягоду с созреванием местной черешни упала уже до 300 рублей за кило.