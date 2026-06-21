В Волгоградской области прошли первенства по спортивному туризму

В первенстве среди школьников от 14 до 17 лет участвовали 14 команд из туристско-краеведческих объединений Калачевского, Жирновского районов, Камышина, Михайловки и Волгограда. В соревнованиях на пешеходных дистанциях приняли участие 110 молодых людей от 14 до 26 лет из разных районов и городов области. Участники состязались на коротких дистанциях 1-го и 2-го класса «Дистанция-пешеходная» и «Дистанция-пешеходная-группа» как в личном, так и в командном зачетах.