В Волгоградской области прошли первенства по спортивному туризму

Областное первенство по спортивному туризму среди образовательных организаций и первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди молодежи прошли 18−21 июня в конно-спортивном клубе Камышина. Мероприятия отвечали целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области.
В первенстве среди школьников от 14 до 17 лет участвовали 14 команд из туристско-краеведческих объединений Калачевского, Жирновского районов, Камышина, Михайловки и Волгограда. В соревнованиях на пешеходных дистанциях приняли участие 110 молодых людей от 14 до 26 лет из разных районов и городов области. Участники состязались на коротких дистанциях 1-го и 2-го класса «Дистанция-пешеходная» и «Дистанция-пешеходная-группа» как в личном, так и в командном зачетах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.