Метеорологи рассказали о шансах на прогрев воды у морского побережья региона до +20°С через неделю

Метеорологи сообщили о шансах на прогрев воды у морского побережья Калининградской области до +20°С через неделю. Специалисты ожидают, что к следующим выходным купаться станет комфортнее. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По данным Гидрометцентра, на основе анализа спутниковых снимков за вчерашний день температура воды у морского побережья региона составила +15…+17°С, в районе Балтийска и косы — до +18°С.
«С учётом преобладания тёплой погоды на следующей неделе, модель ECMWF рассчитывает прогрев поверхности воды до +18…+20°С к следующим выходным и до +20…+22°С в первую неделю июля. В общем, есть весьма неплохие шансы, что через неделю температура воды для купания может стать вполне комфортной», — говорится в сообщении.
В начале июня вода на побережье в Калининградской области прогрелась до +17°С. Затем в регион пришло похолодание, грозы и дожди. Температура воздуха в области опускалась до +14…+17°С. Из-за этого показатель снизился на два градуса.
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