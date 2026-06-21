В Нижегородской области прошел слет поисковиков

В течение недели 500 добровольцев из 57 регионов России и 5 стран (Беларуси, Армении, Сербии, Узбекистана и Казахстана) повышали навыки в медицине, ориентировании на местности и выживании в дикой природе. После интенсивной подготовки волонтеры приняли участие в учениях, приближенных к реальным поискам. Они исследовали более 100 квадратных километров и отработали несколько десятков сценариев пропажи людей. Инструкторы МЧС провели каждый поиск по тщательно проработанным сценариям. Добровольцам предоставили парк спецтехники — от мотоциклов и квадроциклов до грузовиков.