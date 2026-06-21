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В Нижегородской области прошел слет поисковиков

Приехали 500 добровольцев из 57 регионов и 5 стран.

Международный слет волонтеров-поисковиков, организованный Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, прошел на спортивной базе «Море спорта» в Городецком округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Создание условий для добровольчества является частью национального проекта «Молодёжь и дети».

В течение недели 500 добровольцев из 57 регионов России и 5 стран (Беларуси, Армении, Сербии, Узбекистана и Казахстана) повышали навыки в медицине, ориентировании на местности и выживании в дикой природе. После интенсивной подготовки волонтеры приняли участие в учениях, приближенных к реальным поискам. Они исследовали более 100 квадратных километров и отработали несколько десятков сценариев пропажи людей. Инструкторы МЧС провели каждый поиск по тщательно проработанным сценариям. Добровольцам предоставили парк спецтехники — от мотоциклов и квадроциклов до грузовиков.

«Волонтеры-поисковики — это последняя надежда для многих людей. Без отточенных умений и профессионализма такую задачу не выполнить. При необходимости все добровольческие организации и силовые ведомства объединяются ради одной цели — помочь и спасти», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Отделению Национального мониторингового центра по Нижегородской области передали ключи от новой машины для поисковых работ. Также был подписан договор о сотрудничестве между центром и организацией «Русская Гуманитарная Миссия».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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