В Гвардейском районе 22-летний водитель пытался обогнать грузовик и вылетел с дороги

В районе пос. Дальнее Гвардейского района 22-летний водитель Volkswagen в запрещённом для обгона месте выехал на встречку, чтобы опередить грузовик MAN, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Об это сообщили в региональной Госавтоинспекции в воскресенье, 21 июня.