Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гвардейском районе 22-летний водитель пытался обогнать грузовик и вылетел с дороги

Пострадала 18-летняя пассажирка Volkswagen.

Источник: Клопс.ru

В районе пос. Дальнее Гвардейского района 22-летний водитель Volkswagen в запрещённом для обгона месте выехал на встречку, чтобы опередить грузовик MAN, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Об это сообщили в региональной Госавтоинспекции в воскресенье, 21 июня.

ДТП произошло в 13:27. В результате аварии 18-летняя пассажирка легковушки получила травмы, девушку доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.