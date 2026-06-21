В Ростов пассажиры двух поездов не приедут вовремя из-за Крымского моста

Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», два поезда, которые останавливаются в Ростове, задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту 21 июня 2026 года.
В частности, не смогут вовремя приехать в Ростов пассажиры поездов № 068 «Керчь — Москва» и № 098 «Керчь — Москва».
Сообщается, что в пути составы задерживаются от полутора до восьми часов.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше