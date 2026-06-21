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В Ростов пассажиры двух поездов не приедут вовремя из-за Крымского моста

21 июня 2026 года на Крымском мосту приостановлено движение.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», два поезда, которые останавливаются в Ростове, задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту 21 июня 2026 года.

В частности, не смогут вовремя приехать в Ростов пассажиры поездов № 068 «Керчь — Москва» и № 098 «Керчь — Москва».

Сообщается, что в пути составы задерживаются от полутора до восьми часов.

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