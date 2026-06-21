Учащийся Няганского техколледжа стал призером чемпионата «Профессионалы»

Обладателем бронзы по итогам финального этапа чемпионата «Профессионалы» стал учащийся Няганского технологического колледжа Артем Загоскин, сообщили в департаменте внутренней политики Югры. Данные соревнования проводят по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Лучших по итогам чемпионата определили в 280 компетенциях. Всего в финальном этапе соревнований встретились свыше 10 тысяч участников из всех регионов России и 19 стран.
Артем завоевал бронзу в компетенции «Моушн-дизайн». Его конкурсная работа заинтересовала не только жюри, но и потенциального работодателя. В итоге с юношей был заключен контракт о сотрудничестве.
Отмечается, что учащиеся Няганского технологического колледжа в этом году заняли девять призовых мест по различным компетенциям. Ребята достойно проявили себя, например, в компетенциях, связанных с кузовным ремонтом и парикмахерским искусством.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.