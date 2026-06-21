Боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Уральского федерального округа

Чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин (19−40 лет) с участием более чем 100 спортсменов из 6 регионов прошел с 8 по 14 июня в Челябинске. Воспитанник спортивной школы «Тагилстрой» Алексей Кузин в весовой категории до 71 кг стал победителем, одержав победу в финале над Хушдилом Кулдашевым из Тюменской области.