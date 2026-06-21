Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Уральского федерального округа

Турнир с участием более чем 100 спортсменов прошел в Челябинске.

Источник: Национальные проекты России

Спортсмен из Нижнего Тагила Свердловской области стал победителем чемпионата Уральского федерального округа по боксу, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики городской администрации. Высокие результаты атлетов способствуют достижению целей госпрограммы «Спорт России».

Чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин (19−40 лет) с участием более чем 100 спортсменов из 6 регионов прошел с 8 по 14 июня в Челябинске. Воспитанник спортивной школы «Тагилстрой» Алексей Кузин в весовой категории до 71 кг стал победителем, одержав победу в финале над Хушдилом Кулдашевым из Тюменской области.

Золотая медаль открыла для Алексея путь на II Всероссийскую спартакиаду между субъектами РФ и чемпионат России в составе сборной Свердловской области.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.