В подмосковном городе Чехове к осени обновят детскую школу искусств

Детскую школу искусств (ДШИ) в городе Чехове обновят к осени. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В здании полностью заменят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад, установят новые окна и двери, модернизируют инженерные системы. Также в учреждении создадут доступную среду для маломобильных посетителей. Внутри ДШИ установят новую мебель и оборудование. Прилегающую к учреждению территорию также благоустроят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.