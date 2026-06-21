В июне заработали законы о региональном маткапитале и штрафах для СИМ

Брошенные самокаты перекрывают тротуары, газоны, подходы к остановкам и магазинам. Только за прошлый год на штрафстоянку отвезли более 1,2 тысячи СИМ, оставленных вне разрешенных мест. Требования к местам стоянок есть. Но до сих пор не было административной ответственности за нарушение. Теперь есть. За размещение электросамокатов где попало должностные лица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч, а юрлица — от 80 до 100 тысяч рублей.