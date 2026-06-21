В июне заработали законы о региональном маткапитале и штрафах для СИМ

В Волгоградской области ввели новые штрафы, в Пензенской — материнский капитал, а в Самарской — снизили затраты бизнеса. Все эти законы заработали в июне. И их очень ждали.
Миллион на ипотеку.
В Пензенской области на второго ребенка будут выплачивать региональный семейный капитал — миллион рублей. Потратить его можно на ипотеку.
Получить его могут как супружеские пары, так и одинокие родители. Деньги от государства разрешено направить на улучшение жилищных условий: приобретение собственной квартиры или индивидуального жилого дома, участие в долевом строительстве жилья, внесение первоначального взноса либо погашение ипотечного займа, включая возможность рефинансирования ранее полученного кредита.
Ключевое условие: второй ребенок должен родиться не ранее 1 июня 2026 года, а его появление на свет — зарегистрировано в пензенских ЗАГСах. Кроме того, семья официально должна быть нуждающейся в улучшении жилищных условий: на каждого ее члена приходится менее 15 квадратных метров жилой площади. При этом приобретаемое жилье должно находиться в Пензенской области, а его минимальная площадь не может быть менее 60 квадратных метров.
Подать заявление на получение субсидии можно будет в течение года с момента рождения второго ребенка в региональное министерство труда, социальной защиты и демографии или через МФЦ.
Патенты подешевели.
В Самарской области изменили региональное налоговое законодательство после обращений предпринимателей. Так власти пытаются снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.
При новой системе фактическая прибыль не влияет на стоимость патента — важен только установленный в регионе потенциальный доход для разных видов деятельности. Для муниципальных образований с меньшим экономическим потенциалом предусмотрено применение пониженного коэффициента к потенциальному доходу. То есть чем меньше экономический потенциал территории, тем ниже будет налоговая база, к которой применяется налоговая ставка. Самары и Тольятти это не касается.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка, изменения коснутся почти 20 тысяч индивидуальных предпринимателей. «Для Самарско-Тольяттинской агломерации выплаты останутся прежними, — пояснил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. — Для городов поменьше размер выплат будет снижен на 10−15 процентов, для небольших малонаселенных муниципалитетов — на 20 процентов». Более того, до конца года введен переходный период. На это время снижен размер потенциально возможного годового дохода на 20 процентов по всем видам предпринимательской деятельности во всех муниципалитетах.
Припарковали на 100 тысяч.
В Волгоградской области будут штрафовать компании проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) за размещение их в неустановленных местах.
Брошенные самокаты перекрывают тротуары, газоны, подходы к остановкам и магазинам. Только за прошлый год на штрафстоянку отвезли более 1,2 тысячи СИМ, оставленных вне разрешенных мест. Требования к местам стоянок есть. Но до сих пор не было административной ответственности за нарушение. Теперь есть. За размещение электросамокатов где попало должностные лица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч, а юрлица — от 80 до 100 тысяч рублей.
Предусмотрены штрафы и за нарушения при организации парковок: отсутствие твердого покрытия, разметки и временных конструкций для стоянки, превышение допустимого количества самокатов, а также размещение СИМ с опорой на здания, памятники, деревья, светофоры, дорожные знаки, объекты наружной информации.
«Тема регулирования СИМ сегодня одна из самых актуальных не только для Волгограда, но и для всей страны, — говорит председатель Комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству Татьяна Распутина. — Подобные меры административной ответственности за нарушения в сфере использования СИМ уже успешно применяются во многих регионах: в Амурской, Архангельской, Саратовской, Тверской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях. Волгоградская область не должна оставаться в стороне. Данная законодательная инициатива — это вклад в общероссийскую работу по созданию безопасной и комфортной городской среды».
«Сегодня мы видим, — поддержал введение штрафов председатель Комитета по дорожно-транспортному комплексу регионального парламента Александр Чечуров, — что средств индивидуальной мобильности становится все больше. И к сожалению, далеко не все компании проката ответственно подходят к вопросам контроля за пользователями. Введение административной ответственности — безусловно, своевременная мера. Она устанавливает четкие правовые последствия за оставленный в неположенном месте самокат. Город должен быть удобным для всех: и для пользователей СИМ, и для пешеходов, и для людей с ограниченными возможностями здоровья».