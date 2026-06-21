Дачники заявили об искусственном сужении Вишневой Балки

— Мы обращались и в облкомприроды, и в прокуратуру, но в ответ на коллективные жалобы получали лишь отписки, — сетуют жители СНТ. — Проверяющие, которые приезжали сюда уже не раз, почему-то ничего не находят. Вероятнее всего, перед их приездом он успевает все припрятать и присыпать землей. Этот человек засыпает три участка вдоль оврага и на все наши претензии заявляет, что это его территория, и никакого вреда Вишневой балке он якобы не причиняет. В том, что по СНТ регулярно ходят разбивающие дороги КАМАЗы, а в воздухе стоят столбы пыли он тоже не видит большой проблемы.