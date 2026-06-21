«По показаниям»: Калининградский зоопарк рассказал о диспансеризации животных

«Как только мы пишем о заболевании какого-либо животного, на нас (и на меня лично) сыпется вал обвинений — мол, не досмотрели, плохо лечим и т.д. Диспансеризацию мы проводим. Но, как правило, по показаниям (старое животное, изменение в поведении и т.п.). Полная диспансеризация (забор крови, мочи, рентген, УЗИ) обычно предполагает наркоз. Любой наркоз — риск для животного. Иногда мы проводим частичную диспансеризацию, без наркоза. Там, где это возможно», — рассказала Соколова.