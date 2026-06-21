«По показаниям»: Калининградский зоопарк рассказал о диспансеризации животных

Животные, которые содержатся в Калининградском зоопарке, периодически проходят диспансеризацию. Однако делается это «по показаниям». Об этом сообщила директор зоосада Светлана Соколова.
«Как только мы пишем о заболевании какого-либо животного, на нас (и на меня лично) сыпется вал обвинений — мол, не досмотрели, плохо лечим и т.д. Диспансеризацию мы проводим. Но, как правило, по показаниям (старое животное, изменение в поведении и т.п.). Полная диспансеризация (забор крови, мочи, рентген, УЗИ) обычно предполагает наркоз. Любой наркоз — риск для животного. Иногда мы проводим частичную диспансеризацию, без наркоза. Там, где это возможно», — рассказала Соколова.
Как уточнила директор зоопарка, в этом году уже проводили диспансеризацию части хищных птиц, части копытных горных животных, тапиров, леопарда Хана, рыси Сатика и ряда других животных. «Помимо диспансеризаций, разумеется, идут еще и плановые частичные исследования (например, забор крови на тренингах) там, где это необходимо», — добавила Светлана Соколова.
Напомним, в субботу, 20 июня, Калининградский зоопарк сообщил о болезни 25-летней самки бегемота. Новости о состоянии Мили в учреждении обещали сообщить, как только они появятся.