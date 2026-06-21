В Узбекистане на 117-м году жизни умер старейший ветеран ВОВ

Старейший ветеран Второй мировой войны в Узбекистане Рузибой Баба Сатторов скончался в возрасте 116 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Кашкадарьинской областной администрации Ахрор Содиков.
«Самый старый участник Второй мировой войны в Узбекистане скончался в возрасте 116 лет», — написал он в телеграм-канале.
Сатторов был уроженцем Камашинского района Кашкадарьинской области. Всего, по данным региональных властей, в годы Великой Отечественной войны из Кашкадарьинской области на фронт ушли 47 051 человек, включая 95 женщин. После войны в регион вернулись 22 077 ветеранов.
Kun пишет, что Сатторов служил стрелком на Сталинградском фронте.
В 2025 году Минобороны Узбекистана по поручению президента исполнило мечту ветерана: он пролетел пассажиром на военном самолете.
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