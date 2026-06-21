В Узбекистане на 117-м году жизни умер старейший ветеран ВОВ

Сатторов был уроженцем Камашинского района Кашкадарьинской области. Всего, по данным региональных властей, в годы Великой Отечественной войны из Кашкадарьинской области на фронт ушли 47 051 человек, включая 95 женщин. После войны в регион вернулись 22 077 ветеранов.