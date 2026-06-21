В Ростовской области 12 врачей получили по миллиону рублей

Напомним, дефицит с выплатами за 2025 год возник из-за того, что специалистов в сельские медучреждения приехало больше, чем планировалось по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Поэтому и средств потребовалось сверх запланированных лимитов.