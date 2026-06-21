В Ростовской области 12 врачей получили по миллиону рублей

В селе Самарском Ростовской области медики получили региональные выплаты. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Напомним, дефицит с выплатами за 2025 год возник из-за того, что специалистов в сельские медучреждения приехало больше, чем планировалось по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Поэтому и средств потребовалось сверх запланированных лимитов.
В итоге вопрос был закрыт, а деньги получили все медработники, дополнительно трудоустроившиеся в прошлом году в медицинские организации Азовского, Аксайского и Мясниковского районов. 12 врачей — по миллиону рублей, 4 медработника среднего звена — по 500 тысяч рублей.
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