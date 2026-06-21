Специалист тюменской поликлиники № 17 выступил на международном конгрессе

Специалист городской поликлиники № 17 Тюмени выступил на XII Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение», проведение которого соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Мероприятие прошло в мае в Москве и было посвящено новым подходам и передовым практикам в сфере санаторно-курортного лечения. Начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности Ольга Андреева выступила на секции «Практический опыт систем менеджмента качества в санаторно-курортных организациях» с докладом «Система менеджмента качества и бережливые технологии: симбиоз для повышения эффективности».
Ольга Андреева поделилась опытом поликлиники в области внедрения бережливых технологий и построения системы качества. В ходе выступления эксперт доказала, что данные инструменты универсальны и в системе здравоохранения они работают не только в клинической практике, но и в организации санаторно-курортной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.