Калининградки собрали урожай благородных металлов на волейбольных пляжах Казани

В финале турнира Мария Егорова и Мария Лазуренко играли против одноклубниц Анны Савельевой и Екатерины Храмцовой. Поединок получился сверхпринципиальным. Первый сет уверенно 21:15 выиграли Анна и Екатерина. Во втором Маши собрались и практически нокаутировали соперниц 21:9. На тай-брейке Егорова и Лазуренко были неудержимы 15:9.