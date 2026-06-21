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Юргинский школьник стал победителем конкурса «История России в стихах»

Юноше вручили награду на Красной площади в Москве.

Воспитанник детско-юношеского центра города Юрги Арсений Шеховалов стал победителем конкурса «История России в стихах», сообщили в администрации города. Поддержка одаренных представителей подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Уточним, что конкурс, собравший свыше 2500 участников, был организован Российским историческим обществом. Церемония награждения состоялась на Красной площади в Москве во время книжного фестиваля, объединившего режиссеров, писателей, историков и ценителей литературы со всей страны.

На мероприятии Арсений прочитал стихотворение А. С. Пушкина «Клеветникам России». Выступление юноши было высоко оценено и зрителями, и жюри. Награду Арсению вручил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.