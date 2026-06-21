Школьники посетили роботизированную ферму в Приморье

Экскурсию по роботизированной животноводческой ферме провели для школьников в селе Михайловка в Приморском крае, сообщили в агентстве проектного управления региона. Популяризация сельского хозяйства среди детей способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
На ферме в селе Михайловка создана современная роботизированная площадка с уникальной системой доения коров. За здоровьем животных в реальном времени следит искусственный интеллект. Подчеркивается, что коровы самостоятельно подходят к доильной установке, поскольку за это их угощают лакомством.
Такие экскурсии помогают ребятам присмотреться к карьере в высокотехнологичной сельскохозяйственной отрасли. Для этого в регионе также создают агротехклассы. Так, в Приморье в этом году откроют еще три подобных учебных пространства. Там дети будут осваивать агроинженерию и цветоводство.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.