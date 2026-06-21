Школьники посетили роботизированную ферму в Приморье

Такие экскурсии помогают ребятам присмотреться к карьере в высокотехнологичной сельскохозяйственной отрасли. Для этого в регионе также создают агротехклассы. Так, в Приморье в этом году откроют еще три подобных учебных пространства. Там дети будут осваивать агроинженерию и цветоводство.