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«Подъехать нельзя»: музей раскритиковал парковки у панорамы в Волгоград

Музей «Сталинградская битва» выступил против платных парковок в Волгограде.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» заявил о проблемах с транспортной ситуацией в центре Волгограда. Сотрудники музея отмечают, что экскурсионным автобусам стало сложно подъезжать к основным объектам показа из-за организации платных парковок и изменений дорожного движения.

Администрация Волгограда ранее расширила зону платных парковок вокруг музея и сделала часть улицы 13-й Гвардейской односторонней. Это, по словам представителей музея и водителей, привело к дефициту мест для остановки экскурсионных автобусов и заторам на улице Советской, — пишет v1.ru.

В музее сообщили, что направили запрос в администрацию областной столицы с просьбой разъяснить ситуацию и найти решение для организации стоянок экскурсионного транспорта. Ответ на обращение пока не получен.

Ранее сообщалось, что Волгоград на сутки сменит название.