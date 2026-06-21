«Подъехать нельзя»: музей раскритиковал парковки у панорамы в Волгоград

Администрация Волгограда ранее расширила зону платных парковок вокруг музея и сделала часть улицы 13-й Гвардейской односторонней. Это, по словам представителей музея и водителей, привело к дефициту мест для остановки экскурсионных автобусов и заторам на улице Советской, — пишет v1.ru.